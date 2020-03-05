Бывший вратарь СКА голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин начал ледовые тренировки после автомобильной аварии. Страж ворот работает вместе с командой на полноценной основе.

Напомним, 24 февраля Шестёркин и другой экс-хоккеист СКА Павел Бучневич угодили в автомобильную аварию. Хоккеисты ехали за машиной, которая неожиданно развернулась на 180 градусов. Российские игроки смогли избежать тяжёлых повреждений, поскольку были пристегнуты ремням безопасности, однако Шестёркин сломал ребро.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 24-летний Шестёркин сыграл в десяти матчах, одержав девять побед. Россиянин в среднем отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.