Петербургский СКА уверенно начал третий матч против подольского «Витязя» в первом раунде плей-офф. Команда Алексея Кудашова забила четыре безответные шайбы.

Счет открыл Данила Галенюк, мощно бросив после паса Антона Белова. Уже в следующей атаки СКА увеличил преимущество — кистевой бросок Бурдасова застал врасплох Сапрыкина. Еще через четыре минуты Ткачев реализовал большинство. Окончательный счет в первом периоде установил Бурдасов, оформивший дубль.

Отметим, что СКА лидируют в серии 2-0. В первом и втором матчах СКА забросил по четыре шайбы «Витязю» во втором периоде.