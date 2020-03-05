Экс-биатлонистка Светлана Слепцова несогласна с IBU, которая дисквалифицировала россиянку на два года. По информации ТАСС, Слепцова с помощью адвоката спортсменки Алексей Панича подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение IBU.

Слепцову признали виновной в нарушении антидопинговых правил 11 февраля. Спортсменка признана виновной в использовании запрещённой субстанции. Слепцова завершила карьеру еще в 2017 году, выиграв три золота на летнем чемпионате мира по биатлону. Однако дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.

33-летняя Слепцова становилась олимпийской чемпионкй в 2010 года в эстафете, а также была чемпионкой мира 2009 года в эстафете и бронзовым призёром мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете.