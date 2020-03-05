Бельгийский полузащитник Эден Азар был прооперирован в Далласе. Полузащитник «Реала» подвергся хирургическому вмешательству из-за трещины малоберцовой кости правой ноги

По информации официального сайта «Реал» 29-летний футболист сборной Бельгии перенес операцию успешно.

Азар получил повреждение в игре 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте», в которой «Реал» уступил «Леванте» со счетом 0:1. 22 февраля. Врачи прогнозируют, что бельгиец пропустит еще около двух месяцев.

Напомним, что летом бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар вернулся из летнего отпуска в межсезонье с лишним весом.