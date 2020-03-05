В чешском Нове-Место в рамках на седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2019/2020 состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Соревнования проходили без зрителей на трибунах из-за эпидемии, вызванной коронавирусом.

Гонку выиграла немка Дениз Херрманн, отстрелявшая без промахов на «лежке» и на «стойке». Второй была француженка Анаис Бескон, которая также стреляла без промахов. Тройку сильнейших замкнула хозяйка соревнований Маркета Давидова, допустившая один промах из положения лежа.

Лучшим результатом среди российских биатлонисток стало выступление Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 11-е место. Россиянка допустила по одному промаху на каждом огневом рубеже.