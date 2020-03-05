Двенадцатый этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Хольменколлене состоится при пустых трибунах. Как сообщает NRK, данное решение является мерой безопасности в связи с распространением коронавируса.

Ранее в СМИ уже проходила информация о вероятной отмене этапа из-за эпидемии. В Норвегии по состоянию на 5 марта уже выявлено более 85 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. В Осло, частью которого является Хольменколлен, обнаружено 18 из них.

Отметим, что двенадцатый этап Кубка мира пройдет из двух марафонских гонок с массовым стартом. Девушки выйдут на старт 7 марта, мужчины появятся на следующий день..