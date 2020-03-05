Подмосковные «Химки» вышли в полуфинал Кубка России. В четвертьфинальном матче они встречались на «Арене «Химки» и разгромили команду Сергея Игнашевича со счетом 5:1.

«Химки» открыли счет на 27-й минуте — тихой цапой отличился защитник Дмитрий Тихий. Еа 47-й минуте преимущество подмосковного клуба увеличил хавбек Александр Трошечкин. На 56-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч с помощью нападающего Ивана Сергеева, однако «Химки» уже через минуту забили третий гол благодаря форварду Дмитрию Баркову. На 82-й минуте полузащитник хозяев Аршак Корян забил четвертый мяча, а спустя три минуты точку в матче поставил Артём Полярус.

Соперник «Химок» по полуфиналу определится в матче между «Шинником» и «Уралом». Этот матч был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле. Другую путёвку в финал Кубка России разыграют «Зенит» и «Спартак».