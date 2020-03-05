Петербургский СКА нанес крупное поражение подольскому «Витязю» со счетом 6:0. Счет в серии стал 3-0.

Многое определилось уже в первом периоде, когда СКА забросил четыре безответные шайбы. По разу отличились Данила Галенюк и Владимир Ткачев. Дубль оформил Антон Бурдасов. Также на счету Антона результативная передача на Владимира Ткачева.

Во втором периоде единственную шайбу забросил Кирилл Марченко. В третьем периоде точку в матче поставил Александр Барабанов, который забил после красивого индивидуального прохода.

Следующий матч также пройдет в Подольске послезавтра, 7 марта.