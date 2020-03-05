Баскетбольный «Зенит» прервал серию неудач в Евролиге. В домашнем матче подопечные Хави Паскуаля нанесли поражение литовскому «Жальгирису» со счетом 77:76.

В первой четверти гостям удалось сделать задел, который только увеличился в начале второго отрезка. По ходу первой половины разница в счете была 17 очков. Но уже во второй четверти «Зениту» удалось сократить отставание до четырех баллов.

Во второй половине команды шли очко в очко. В четвертой четверти «Зениту» удалось вырваться вперед. Команда Паскуаля лидировала в счетом в шесть очков, но растеряла преимущество за две минуты до сирены. В последней атаки Матеуш Понитка послал мяч в аут, тем самым поставив «Зенит» под угрозу поражения.

Судьбу матча в итоге решил овертайм. «Жальгирис» вырвался вперед «плюс пять», но 3-очковый Альбиси выровнял положение. Французский разыгрывающий решил и исход поединка — реализовав два штрафных за 3 секунды до конца. В последней атаки «Зенит» отбился.

Таким образом, «Зенит» снова обыгрывает «Жальгирис» в овертайме, что уже было в первом круге. Петербургский клуб прерывает серию из шести поражений кряду.