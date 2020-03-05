Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт о непривычных ощущения время спринта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Напомним, что по решению властей этап проходит без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Юрлова призналась, что впервые бежала в такой обстановке. По ее словам, с одной стороны было меньше нервом и можно было сконцентрироваться только на себе. Но с другой стороны, было непривычно, поскольку сбиваются какие-то внутренние настройки.

«Но на трассе, кстати, болельщики были, в том числе российские. Стояли за оградительной сеткой в лесу, поддерживали. Спасибо им большое», — цитирует Юрлову «Матч ТВ».

Юрлова-Перхт была лучшей из россиянок, заняв одиннадцатое место с двумя промахами. Россиянка отстала от победительницы Дениз Херрманн на 1 минуту 33,3 секунды.