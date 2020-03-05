Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, лидировавшие после короткой программы в соревновании спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, лучше всех выступили по итогам двух программ. Пара получила суммарную от судей 196,96 балла и завоевала золотые медали мирового первенства.

Весь пьедестал также получился российским. Вторые по сумме двух программ оказались Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 174,85 баллов. Бронзовые медали взял третий российский дуэт — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (171,18 баллов).

Отметим, что россияне успешно выступают и в танках на льду. Шанаева и Нарижный лидируют после ритм-танца.