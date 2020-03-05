Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в турнира в Монтеррее (Мексика). Потапова обыграла словенку Тамару Зиданшек в трех партиях — 1:6, 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность встречи составила два часа четыре минуты.

За это время Анастасия пять раз подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала семь из одиннадцати брейк-пойнтов. В активе её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и восемь брейков.

За выход в полуфинал турнира с призовым фондом $ 275 тыс. Потапова сыграет с победительницей встречи Татьяна Мария (Германия) — Йоханна Конта (Великобритания).

Действующей чемпионкой турнира в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла после отказа представительницы Беларуси Виктории Азаренко — 6:1, 3:1.