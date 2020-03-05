Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог разгрома «Витязя». Ска победил со счетом 6:0 и повел 3-0 в серии.

По словам Кудашова, игроки СКА серьезно отнеслись к этому матчу. Кудашов доволен игрой, но самой главное — результат.

«Единственное что, мы сегодня часто играли в неравных составах. Тем не менее что есть, то есть. Мы здорово отыграли в меньшинстве, а также забили в большинстве и в равных составах», — отметил Кудашов.

Также Кудашов отметил, что защитник Зуб восстанавливается после травмы. Однако в четвертом матче в Подольске, который пройдет 7 марта, он еще не появится.