В чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира состоится спринтерская гонка у мужчин. Событие состоится без зрителей по решению властей в связи со вспышкой коронавируса. Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в этой гонке.

Раньше всех среди россиян на дистанцию под четвертым номером уйдет Александр Логинов. Следом в гонку ворвется Матвей Елисеев, который стартует девятым. У Евгения Гараничева 19-й стартовый номер. Никита Поршнев начнет спринт 48-м, Эдуард Латыпов — 65-м. Карим Халили выйдет на трассу последним среди россиян — у него 108-й стартовый номер. Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад выйдет на трассу 33-м.

Мужская спринтерская гонка в Нове Место начнется в 19:30 по московскому времени.