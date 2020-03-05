Баскетбольный «Зенит» одержал первую победу при Паскуале, СКА взял третий матч у «Витязя», гонка без зрителей в биатлоне, — в дайджесте Nevasport.

Баскетбольный «Зенит» прервал серию неудач в Евролиге

В домашнем матче подопечные Хави Паскуаля нанесли поражение литовскому «Жальгирису» со счетом 77:76. Это первая победа испанского тренера в новой команде. По ходу матча «Зенит» проигрывал 17 очков, но сумел вырвать победу в овертайме.

СКА разгромил «Витязь» в третьем матче серии

Петербургский СКА нанес крупное поражение подольскому «Витязю» со счетом 6:0. Счет в серии стал 3-0. Многое определилось уже в первом периоде, когда СКА забросил четыре безответные шайбы. По разу отличились Данила Галенюк и Владимир Ткачев. Дубль оформил Антон Бурдасов. Также на счету Антона результативная передача на Владимира Ткачева. Во втором периоде забил Кирилл Марченко. В третьем периоде отличился Александр Барабанов.

Ардашев взял серебро на молодежном ЧМ

Российский лыжник Сергей Ардашев занял второе место в гонке с общего старта на 30 км. Соревнования проходили на молодёжном чемпионате мира в Обервизентале. Ардашев отстал от победителя на семь с половиной секунд. Ардашев получил свою медаль на этом чемпионате мира. До этого он стал победителем индивидуальной гонке классическим стилем.

Юрлова-Перхт стала 11-й в спринте без зрителей

В чешском Нове-Место в рамках на седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2019/2020 состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Соревнования проходили без зрителей на трибунах из-за эпидемии, вызванной коронавирусом. Лучшим результатом среди российских биатлонисток стало выступление Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 11-е место. Россиянка допустила по одному промаху на каждом огневом рубеже.