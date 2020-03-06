На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 6 марта, пройдет мужской спринт.

Начало гонки запланировано на 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет найти на сайте «Спортбокс» или же на официальном сайте «Матч ТВ».

Россию в гонке представят шесть спортсменов. Под четвертым стартовым номером в гонку уйдет Александр Логинов, под девятым — Матвей Елисеев. У Евгения Гараничева 19-й стартовый номер. Никита Поршнев начнет спринт 48-м, Эдуард Латыпов — 65-м. Карим Халили выйдет на трассу последним среди россиян — у него 108-й стартовый номер.

Напомним, все гонки на этапе Кубка мира в Нове Место пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса в Европе.