Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене из-за поведения болельщиков.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, слова которого цитирует портал «Матч ТВ». Тренер отметил, что главная причина возможного отказа от этапа — психологические проблемы. «Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали», — отметил Хованцев.

По мнению Хованцева, пропуск этапа в Холменколлене не навредит позициям Логинова в общем зачете Кубка мира. «Если откажется, я пойму, во всяком случае», — сказал Хованцев.

Напомним, сейчас Александр Логинов принимает участие в чешском этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, все гонки пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.