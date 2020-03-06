Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил о том, что на чемпионате мира по биатлону Россия хотела выступить в поддержку Александра Логинова и всей командой сняться с масс-старта.

По словам Хованцева, которые цитирует сайт «Матч ТВ», желание Логинова отказаться от этапа Кубка мира в Норвегии также нормально, как и вариант с тем, чтобы выступить в гонках всем назло.

«Была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого», — сказал Хованцев, добавив, что человек имеет право на свою позицию и решение принимать нужно исключительно ему.

Напомним, из-за продолжительной травли на чемпионате мира, а также полицейских обысков Александр Логинов снялся с масс-старта в Антхольце.