Российские фигуристкы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, поделились впечатлениями от победы на чемпионате мира среди юниоров.

Слова спортсменов приводит портал Sport24.

«Круто, что мы выиграли все соревнования в сезоне. Но это пока только юниорский уровень», — сказала Панфилова, добавив, что испытала особенные чувства от того, что их с Рыловым дуэт выступал в качестве фаворитов.

«Думаю, мы бы так же волновались, если бы ехали от России третьей парой», — заявила фигуристка, добавив, что на юниорском чемпионате мира они с Рыловым выдали не лучший прокат, но сделали, что могли.

Рылов отметил, что сейчас их пара стоит на перепутье. «пока не знаем, останемся ли на юниорском сезоне еще один сезон», — заключил фигурист.

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли соревнования в парном катании на ЮЧМ в Таллине, весь пьедестал — у россиян.