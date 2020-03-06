Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, каково выступать при пустых трибунах на Кубке мира по биатлону. Этап в Нове Место проводится без зрителей из-за коронавируса.

Слова спортсменки цитирует портал «Матч ТВ». По мнению Куклиной, пустые трибуны напоминают ей Кубок России. Как считает биатлонистка, закрытие этапа для зрителей — это очень печально, особенно для тех, кто все забронировал и оплатил.

«Если честно, в лесу стояли болельщики. Видела украинские флаги. Но они не только украинцев подбадривали, а кричат совершенно всем», – заключила Куклина.

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове Место проводится без зрителей, поскольку это превентивная мера от Совета нацбезопасности Чехии в связи со вспышкой коронавируса в Европе.