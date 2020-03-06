На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в эстонском Таллине сегодня, 6 марта, состоится короткая программа у девушек.

Начало выступлений девушек назначено на 11:45 по московскому времени. В короткой программе примут участие 48 фигуристок, лишь 24 из них попадут в произвольную программу.

Прямую трансляцию выступлений можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

Россию в соревнованиях представят Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева — все они ученицы группы Этери Тутберидзе. Усачева и Хромых выступят в шестой разминке, они получили 31 и 33 стартовые номера соответственно и выступят в 16:04 и 16:16. Камила Валиева попала в седьмую разминку, ее появление на льду ожидается в 17:09 по московскому времени.

В седьмой разминке выступит и американка Алиса Лю, она появится на катке в 17:28.