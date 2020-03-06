На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в эстонском Таллине сегодня, 6 марта, состоится произвольная программа у юношей.

Начало выступлений назначено на 19:15 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

Илья Яблоков и Петр Гуменник попали лишь в предпоследнюю разминку по итогам короткой программы, им достались 16 и 17 стартовые номера. Яблоков выступит в 21:37 по московскому времени, Гуменник — в 21:44.

Андрей Мозалев идет вторым после короткой программы, в произвольной он выступит предпоследним. Его появление на льду ожидается в 22:34 по московскому времени. Лидер таблицы Юма Кагияма выступит перед Мозалевым, идущий третьим американец Эндрю Торгашев будет закрывать программу.