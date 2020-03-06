На заключительном этапе Кубка IBU сезона-2019/20 в белорусских Раубичах сегодня, 6 марта, пройдет женский масс-старт на 12 километров.

Начало гонки назначено на 11:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ».

Участие в гонке примут пять российских биатлонисток. Со второй позиции будет стартовать Екатерина Глазырина, с третьей — Анастасия Поршнева. Восьмой стартовый номер — у Виктории Сливко, Полина Шевнина будет стартовать с 15-ой позиции, Валерия Васнецова — с 18-й.

Отметим, масс-старт будет проходить в необычном формате: в нем примут участие не 30 спортсменок, а сразу 65. Эта гонка станет последней в сезоне на Кубке IBU, спортсменки пробегут 12 километров и преодолеют четыре огневых рубежа.