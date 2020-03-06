Немецкая биатлонистка Денизе Херрман поделилась впечатлениями от своей победы в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Чехия.

Слова спортсменки приводит портал Biathlon.com.ua. По мнению Херрман, гонка получилась фантастической. Спортсменка концентрировалась на стрельбе, поскольку временами на стадионе были сильные порывы ветра.

«Думаю, тишина на стадионе помогла мне отработать без промахов», — отметила немка, добавив, что на тренировках много времени команда уделяла времени стрелковой подготовке.

«Это была главная цель — стрелять чисто. Рада, что мне удалось!», — сказала биатлонистка, добавив, что не думает о майке лидера общего зачета и просто хочет хорошо провести последние три этапа в сезоне.

Напомним, гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место проходят без зрителей из-за эпидемии коронавируса.