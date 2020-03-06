Московский «Спартак» в конце февраля заключил соглашение с «Уральскими авиалиниями» и теперь будет летать на брендированном самолете. О том, зачем это нужно команде и компании, рассказал Nevasport заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета «Синергия» Андрей Малыгин:

В данном случае речь идет не просто о брендировании транспорта, это форма активации спонсорского договора между ФК «Спартак» и «Уральскими авиалиниями».

Обычно в таком партнерстве сочетаются натуральные и денежные вклады спонсора – авиакомпания осуществляет чартерные рейсы по перевозке команды к местам проведения матчей и сборов. В обмен она получает статус спонсора популярного клуба, повод для использования в своих маркетинговых коммуникациях его бренда и образов популярных игроков.

Авиакомпании довольно широко используют спортивное спонсорство, что подтверждает его эффективность. Так, Аэрофлот является партнером двух российских клубов – футбольного и баскетбольного ЦСКА, выплачивая им 9 и 4 млн долларов в год. Один из самолетов клуба раскрашен в стиле ПФК ЦСКА. В партнерстве «Уральских авиалиний» и «Спартака» фигурирует несколько меньшая сумма контракта – около 2,5

млн долларов, но это вполне неплохо для старта сотрудничества.

Кроме того, Аэрофлот является спонсором великого клуба «Манчестер Юнайтед», выплачивая ежегодно на протяжении пяти лет по 8 млн долларов, а один из самолетов авиакомпании летает в ливрее МЮ.

Турецкие авиалинии спонсируют 15 различных спортивных проектов, включая 5 футбольных клубов, баскетбольную лигу, хоккейный клуб и велотур. Есть многочисленные примеры спонсорства и других крупных авиакомпаний.

Контракт «Уральских авиалиний» со «Спартаком» вызвал недовольство у болельщиков «Урала», возмущенных тем, что авиакомпания не поддержала земляков из Екатеринбурга, а связала себя со столичной командой. Но ведь это не благотворительность, а спонсорство, цели которого – продвижение бренда через спорт. И предпочтение отдается варианту, представляющемуся спонсору наиболее эффективным. Сегодня маркетинговый потенциал «Спартака» значительно выше, чем у «Урала» – число болельщиков, охват аудитории, международная известность, столичная прописка, богатый опыт партнерства, вполне современный и адекватный менеджмент – все это делает клуб более привлекательным для спонсоров. Так что уральцам не стоит расстраиваться, лучше сосредоточиться на улучшении своих коммерческих кондиций.

Кроме самолетов в клубные цвета раскрашиваются и автобусы, и здесь есть своя специфика. Существует несколько вариантов – когда спонсор предоставляет автобус клубу или, когда клуб сам закупает автобус – в каждом случае осуществляется раскраска, но она, конечно, будет отличаться. Изображения, нанесенные на автобус, могут быть предложены спонсорам клуба для размещения их логотипов.