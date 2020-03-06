Российская Федерация выразила официальный протест Италии в связи с полицейскими обысками на чемпионате мира по биатлону в номере биатлониста Александра Логинова.

Об этом заявила официальный представитель Мария Захарова во время брифинга в Министерстве иностранных дел РФ.

«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов», — отметила Захарова, чьи слова цитирует агентства ТАСС. Также российская сторона выразила надежду на то, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению таких инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблениях правами против спортсменов будут соответствующим образм наказаны.

Напомним, инцидент с обысками итальянской полицией произошел на чемпионате мира по биатлону 22 февраля, в день мужской эстафеты.