На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине стартовала короткая программа у девушек.

Прямую трансляцию можно найти здесь. В короткой программе примут участие 48 фигуристок, лишь 24 из них попадут в произвольную программу.

Россию в соревнованиях представят Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева — все они ученицы группы Этери Тутберидзе. Усачева и Хромых выступят в шестой разминке, они получили 31 и 33 стартовые номера соответственно и выступят в 16:04 и 16:16. Камила Валиева попала в седьмую разминку, ее появление на льду ожидается в 17:09 по московскому времени.

Соперница россиянок Алиса Лю из США выйдет на лед также в седьмой разминке, она выступит около 17:28.