Российская биатлонистка Виктория Сливко стала второй на масс-старте восьмого этапа Кубка IBU, который проходит в белорусских Раубичах. Спортсменка проиграла чемпионке — представительнице Германии Штефани Шерер 26 секунд.

Шерер отстреляла на ноль, Слико допустила один промах. Бронза у француженки Каролин Коломбо с двумя промахами.

Третьей с последнего этапа уходила россиянка Полина Шевнина, однако в итоге на финиш она пришла только шестой — при безупречной стрельбе она проиграла лидеру 47,7 секунды.

У Анастасии Поршневой 17 место, ставшая накануне третьей в спринте Екатерина Глазырина заняла только 22 место. У Валерии Васнецовой — тридцатое.

Сегодня, 6 марта, в Раубичах также состоится масс-старт у мужчин.

Женская сборная России по биатлону стала победительницей командного зачета Кубка IBU и выиграла Кубок Наций по итогам сезона-2019/20. За все этапы российские биатлонистки завоевали 7506 очков. Немки заработали за все гонки 7223 очка, представительницы Швеции расположились на третьем месте — 7008 балла. Больше никто из сборных не преодолел отметку в 7 тысяч очков.