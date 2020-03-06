Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу неразберихи с регламентами Кубка России, из-за чего возникло непонимание по поводу места проведения полуфинального матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Слова Семака цитирует официальный «Твиттер» команды.

«Я не буду комментировать место проведения полуфинального матча. Очевидно, что мы имеем дело с человеческой ошибкой», — отметил Семак, добавив, что эта ошибка в ближайшее время будет скорректирована и команды сыграют по тем правилам, по которым в этом сезоне и проводится Кубок России.

Напомним, информация о месте проведения и дате матча 1/2 финала на сайте «Зенита» оказалась неверной, поскольку по одному регламенту Кубка России матч должен состояться на «Газпром-Арене», а по другому место определяется специальной жеребьевкой.