Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ситуация со здоровьем травмированных игроков команды на данный момент более оптимистичная.

«Есть небольшие проблемы, но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле», — заявил тренер на пресс-конференции перед матчем с «Уфой».

Матч 21 тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» начнется в понедельник, 9 марта, в 19.00 мск.

Напомним, ранее Артем Дзюба пропустил игру против московского «Локомотива» в 20-м туре Тинькофф РПЛ, встреча завершилась нулевой ничьей. В победной кубковой игре с «Ахматом» футболист также не принял участие, он не поехал с командой на выезд в Грозный.

Дриусси и Азмун играли с «Локо» не весь матч, но оба пропустили кубковый четвертьфинал.