Врачи «Марселя» настоятельно рекомендовали футболистам избегать рукопожатий и объятий во время игр, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться. Если сегодня забьем гол в ворота «Амьена», придется изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии», — рассказал форвард команды Валер Жермен.

Вспышка коронавируса уже отменила множество спортивных мероприятий. Без зрителей проходит этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место, пустыми трибуны будут на марафоне в норвежском Холменколлене. Обсуждается вопрос о проведении без зрителей даже Олимпийских Игр в Токио. Еще один вариант — проведение Игр в конце года.