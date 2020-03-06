Российский боец UFC Александр Волков и американец Кертис Блэйдс встретятся лицом к лицу в рамках UFC Fight Night 177 20 июня в канадском Саскатуне.

31-летний Волков провел 38 боев, победил в 31 из них, в том числе 20 раз отправил соперника в нокаут. Показатели Блэйдиса — 13 из 16 (10 нокаутов).

Ранее сообщалось, что Волков может провести следующий поединок против американца Деррика Льюиса или его соотечественника Даниэля Кормье в конце марта-середине апреля.

Последний бой Волков провел в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, победив американца Грега Харди единогласным решением судей. Сейчас боец находится на седьмом месте в рейтинге тяжеловесов UFC.