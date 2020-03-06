Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, бегающая первый сезон после дисквалификации, стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона. Третья — Анастасия Поршнева.

Лидером зачета стала шведка Элизабет Хёгберг. В топ-10 попала также Виктория Сливко (7), занявшая сегодня второе место в масс-старте в Раубичах. Полина Шевнина -15-я, Ирина Старых — 18-я, чемпионка Европы Евгения Павлова — 19-я. На 20-м месте УльянаКайшева, на 29-м Наталья Гербулова, 31-е у Анны Никулиной.

За пределами 60 лучших — Кристина Резцова (63), Ирина Казакевич (65), Валерия Васнецова (67) и Анастасия Гореева (134).

Женская сборная России по биатлону стала победительницей командного зачета Кубка IBU и выиграла Кубок Наций по итогам сезона-2019/20. За все этапы российские биатлонистки завоевали 7506 очков. Немки заработали за все гонки 7223 очка, представительницы Швеции расположились на третьем месте — 7008 балла. Больше никто из сборных не преодолел отметку в 7 тысяч очков.