На молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в Обервизентале, сегодня, 6 марта, состоялась женская эстафета.

Первое место изначально заняла команда лыжниц из Польши, второе — команда Германии, третье — сборная Швейцарии. Однако почти сразу спустя после объявления результатов сборные Польши и Германии были дисквалифицированы, а золото отдали сборной Швейцарии.

Позже причины дисквалификации объяснила в своем «Твиттере» известная польская лыжница Юстина Ковальчик. По словам Ковальчик, накануне гонки была изменена трасса, в нее добавили одну петлю. Польская лыжница Иза Марчич пошла за своей коллегой из Германии ложным маршрутом, что привело к сокращению дистанции. «Обидно за девчонок. Плачу», – заключила Ковальчик.

Таким образом, золото выиграла Швейцария, второе место у лыжниц из США, третье — у команды Швеции.