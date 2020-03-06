Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу того, как на биатлониста Александра Логинова повлияла ситуация с травлей на чемпионате мира по биатлону и обысками полиции.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев отметил, что сейчас Логинов находится в рабочем состоянии и ему не стоит поддаваться на провокации, нужно держать удар. «Мы помогаем Саше этот удар держать все вместе», — сказал Губерниев, добавив, что обязанность спортсмена — это выступления на соревнованиях, а Логинов — чемпион мира и несет это знамя.

«Сомнений нет, что Логинов сейчас — человек с израненной нервной системой», — сказал Губерниев.

Напомним, в день мужской эстафеты на ЧМ в Антхольце в номер к Александру Логинову ворвалась полиция, подозревая его в употреблении допинга, однако впоследствии было сделано заявление, что никаких улик против Логинова не найдено.