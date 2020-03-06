Тренер сборной России по лыжным гонкам, наставник Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал о том, как его подопечному пришлось после фиаско в финале многодневки «Ски Тур».

«От этого морально очень трудно отойти», — сказал Бородавко в интервью порталу РИА Новости, сравнив проигрыш в последней гонке «Ски Тура» со шрамом на теле, который не дает спокойно жить и постоянно тревожит.

«Поскольку такие «залеты» случаются очень-очень редко, хорошо, что это был не очень ответственный старт, как чемпионат мира и Олимпийские игры», — сказал Бородавко, добавив, что это не очень приятные воспоминания.

Напомним, в финальной гонке «Ски Тура» сервисмены сборной России не угадали со смазкой и из-за этого Александр Большунов, имея преимущество над ближайшим соперником в полминуты, в итоге стал седьмым.