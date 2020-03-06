Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал свое мнение по поводу борьбы с допингом и терапевтических исключений.

По мнению Бородавко, когда в спорт вмешивается политика, то попираются все олимпийские принципы и нагнетается ситуация там, где только можно. Как заявил тренер в интервью РИА Новости, если все, что было в мире допинга, является правдой, то это должно жестко искореняться, однако Бородавко очень напрягает тот факт, что WADA превращается в разрешительную систему.

«То есть получается, что оно легально разрешает пользоваться допингом — все эти терапевтические исключения являются полным обманом. Кому-то запрещают, кому-то разрешают», — отметил Бородавко, добавив, что такая ситуация никуда не годится.

Напомним, что благодаря терапевтическим исключениям (в связи с какой-либо болезнью) спортсмены получают разрешения на применение запрещенных препаратов.