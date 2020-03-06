Primo Karting – это современный картинг клуб, расположенный в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от станции метро «Ладожская». Это место встречи спортсменов, любителей, фанатов автоспорта и всех тех, кто не может жить без движения и гоночных эмоций!

Гордостью картодрома является оригинальная скоростная трасса с высококачественным асфальтовым покрытием High Grip, длина которой составляет 380 метров. В проектировке трассы было учтено буквально все: выведен каждый поворот, тщательно продуман каждый участок, чтобы участники заезда могли почувствовать себя настоящими пилотами «Королевских гонок», борющихся за призы Гран-при.

Современный парк картов картодрома позволяет проводить не только любительские заезды, но и клубные гонки зачета SWS, в том числе эндуранс соревнования. В Primo Karting вы можете провести рабочий тимбилдинг, корпоративные мероприятия, отметить детский день рождения или любой другой семейный праздник – наш картинг клуб работает для вас ежедневно! Здесь вы сможете ощутить новые эмоции, погрузиться в мир скоростей и адреналина вне зависимости от вашего возраста и уровня пилотирования картом.

На территории картодрома функционирует школа картинга Primo Racing Academy для детей и взрослых – это отличный вариант активного хобби с большим потенциалом развития на профессиональном уровне. Тренерский состав Академии – высококвалифицированные профессионалы, призеры национальных и международных соревнований, которые помогут ученикам овладеть не только основными навыками езды на гоночном карте, но и достигнуть больших высот в этой сфере.

Посещение школы картинга особенно рекомендуется детям. Знания, полученные на практических занятиях, развивают выдержку и быструю реакцию, командный дух, помогают обрести уверенность в себе и воспитывают жажду к победе. Первые кубки навсегда запомнятся Вашему ребенку, а знания пригодятся на долгие годы вперед!

Primo Karting (primokarting.ru) – это не просто картодром, это место силы, энергии и активного отдыха для всей семьи! Здесь найдется место для всех: для взрослых и детей, для любителей прокатного картинга и спортсменов, для пилотов и их болельщиков. Благодаря удобному расположению зала ожидания, посетители картодрома имеют возможность следить за заездами и соревнованиями в уютной обстановке. Кстати, о гонках: каждый понедельник на картодроме проходит традиционная гонка для всех желающих Primo Gara (взрослые); каждую среду – гонка в зачет SWS Primo Mini Cup (дети), а по четвергам – юниорская серия SWS Primo Junior Cup. На территории картодрома ежедневно работает фотограф, чтобы каждый участник заезда мог сохранить яркие эмоции своих первых достижений на долгую память!