Российский биатлонист Василий Томшин завоевал бронзовую награду в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах.

Победу в гонке одержал норвежец Сиверт Баккен, выигравший в Раубичах три гонки подряд. На рубежал Баккен допустил лишь одну ошибку. Второе место занял еще один представитель сборной Норвегии — Ларс Хельге Биркеланд, дважды ошибавшийся на рубежах. Василий Томшин проиграл лидеру на финише 34 секунды, сделав два промаха.

Еще двое россиян в этой гонке финишировали в десятке сильнейших. Кирилл Стрельцов занял четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала, Антон Бабиков занял 7-ю строчку — у обоих по две ошибки в стрельбе. Дмитрий Иванов пришел к финишу 11-м, промахнувшись четыре раза.