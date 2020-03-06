Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал встречу российских и итальянских дипломатов по поводу обыском в номере Александра Логинова на ЧМ в Антхольце.

Слова Драчева приводит портал РИА Новости. По словам главы СБР, руководство ждет заверенный документ с подтверждением того, что против Логинова не найдено никаких улик, уже после этого будут приниматься адекватные меры.

«Мы не сомневались, что все чисто даже и до этого заявления. Александр, да и вся команда, на данный момент самые чистые в мире», — сказал Драчев, добавив, что только сумасшедший может принимать запрещенные препараты при таком жестком контроле, ведь сдачи тестов проходят каждый день.

«Конечно, такие мероприятия, если и делаются, то не просто после заявления обычных людей», — добавил Драчев, отметив, что в расположении сборной России были шокированы такими действиями полиции.

Инцидент с обысками на чемпионате мира произошел 22 февраля, в день проведения мужской эстафеты.