Два матча 21 тура Российской премьер-лиги по футболу состоятся в субботу, 7 марта.

Первыми — в 14:00 мск — начнут «Оренбург» и «Арсенал». Первый матч после зимнего перерыва оренбуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов», «Арсенал» же выиграл у «Сочи», несмотря на гол Кокорина. На данный момент подопечные Константина Емельянова занимают 14 место. Туляки расположились на 6 строчке, набрав 24 очка — столько же, сколько «Локомотив».

Следом пройдет матч «Динамо» и «Тамбова». Он начнется в 16:30 мск. Москвичи попробут взять очки после проигрыша «Спартаку» (0:2), но и «Тамбов», свежо отыгравший вничью с «Рубином» (0:0) и выбравшийся со дна таблицы на 11 место, постарается сделать все возможное для победы.