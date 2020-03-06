Подольский «Витязь» 7 марта примет на своем льду петербургский СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 17:00 мск.

СКА ведет в серии 3:0. Первая встреча в Ледовом дворце закончилась со счетом 6:1 благодаря хет-трику Андрея Кузьменко. Вторая игра на петербургском льду вышла упорнее — «Витязь» повел в счете, затем проигрывал 1:4 и сократил отставание до минимального (3:4).

Третий матч был проигран подольчанами уже на родном льду с разгромным счетом 0:6. Многое определилось уже в первом периоде, когда СКА забросил четыре безответные шайбы. По разу отличились Данила Галенюк и Владимир Ткачев. Дубль оформил Антон Бурдасов. Во втором периоде единственную шайбу забросил Кирилл Марченко. В третьем периоде точку в матче поставил Александр Барабанов, который забил после красивого индивидуального прохода.