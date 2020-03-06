Иранский нападающий петербургского «Зенита» попал в сферу интересов итальянского «Наполи». Информацию об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Как стало известно СМИ, «Наполи» хочет купить форварда в летнее трансферное окно. Помимо Азмуна в шорт-лист итальянской команды попали игрок «Майнца» Жан-Филипп Матета и полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога.

Сообщается, что Сердара Азмуна уже просматривали скауты «Наполи».

Напомним, Сердар Азмун пополнил состав «Зенита» в феврале 2019 года, совершив переход из казанского «Рубина». Также в России Азмун выступал в составе «Ростова» под руководством Курбана Бердыева. В текущем сезоне Азмун стал автором семи голов в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также сделал 5 результативных передач.