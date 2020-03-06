Пресс-конференция бойцов UFC Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова состоится в субботу, 7 марта, в 2:00 мск.

Это будет первая совместная пресс-конференция спортсменов перед поединком на турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине.

Последний раз Нурмагомедов заходил в клетку 7 сентября 2019 года против Дастина Порье, в поединке с которым в третьем раунде одержал победу болевым приёмом.

По мнению Фергюсона, в бою с ним Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется. Отец и тренер Хабиба Абдуламанап Нурмагомедов назвал бой своего сына с Фергюсоном главным в истории UFC.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.