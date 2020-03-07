Танцевальная пара из России Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, ставшие первыми после исполнения ритм-танца на ЧМ среди юниоров по фигурному катанию, продолжат борьбу на турнире в Таллине.

Шанаева/Нарижный выполнили свою программу, получив за нее результат 70,03 балла. На втором месте находятся представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, у которых 69,98. На третьей позиции — американский дуэт Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник, у которых 68,27 балла.

Еще две российские пары: Арина Ушакова/ Максим Некрасов и Диана Дэвис/Глеб Смолкин тоже могут вступить в борьбу за медали, поскольку занимают 4 и 5 места с отрывом от третьего менее чем в два балла.

Фигуристы начнут показы своих произвольных танцев в 12:45 мск.