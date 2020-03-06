Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выступающие в парном катании, будут соревноваться по взрослым со следующего сезона.

Об этом спортсмены сообщили в интервью пресс-службе ФФККР. Панфилова отметила, что решение о переходе во взрослое катание приняли вместе с федерацией и тренерами. Пока пара не знает, какой тройной прыжок из двух имеющихся пара будет вставлять в программе, однако хотя бы один точно будет.

«Нужно двигаться дальше. Смысл оставаться в юниорах? Время потеряем», — заключила Панфилова.

Напомним, в этом сезоне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли все юниорские старты, в которых участвовали, в том числе, юношеские Олимпийские игры, чемпионат мира среди юниоров и финал юниорского Гран-при.