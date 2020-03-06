Руководство Тинькофф-Российской премьер-лиги сообщило о том, что не собирается отказываться от церемонии рукопожатий в качестве превентивной меры защиты от коронавируса.

Информацию об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе лиги сообщили, что можно вносить правки в технический регламент, если в РПЛ посчитают это необходимым, однако сейчас это не так важно.

«Есть прописанная процедура встречи команд», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в ряде европейских футбольных лиг, в том числе в чемпионатах Англии и Франции по футболу отказались от церемонии рукопожатий в матчах ближайших туров. Сообщается, что данное решение принималось в качестве меры предосторожности во время эпидемии коронавируса. В чемпионате Италии матчи Серии А решено проводить без зрителей.