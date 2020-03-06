Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость об официальном протесте России против полицейских обысков в номере Александра Логинова на ЧМ по биатлону.

В интервью RT Васильев отметил, что теперь не получится устраивать беспредел в отношении россиян: активно включилась не только спортивная общественность, но и государство.

По мнению Васильева, в сообщении МИД присутствует явный посыл, что Россия своих не оставляет и не даст обиду. Тяжелый период на мировой арене страна должна пройти с достоинством.

«Главное — не поддаваться панике, потому что придет время, когда все поймут, что большинство отечественных спортсменов страдали незаслуженно», — отметил Васильев.

Напомним, об официальном протесте России сегодня объявила на брифинге в МИД Мария Захарова.