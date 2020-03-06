Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров уже перевалил за экватор — первые медали были разыграны уже вчера, а сегодня в борьбу, наконец, вступили девушки. Огромное количество участниц, очередная дуэль учениц Тутберидзе против Алисы Лю — в пятницу в Таллине было на что посмотреть.

Nevasport рассказывает о том, как состоялась короткая программа девушек на ЮЧМ в Таллине.

В заявке изначально значилось целых 48 участниц, до короткой программы снялась турчанка Ясемин Зеки, итого — 47 фигуристок. Первые несколько разминок спортсменки показывали довольно Оживилось все более-менее после выступлений японки Маны Кавабе, которая хорошо прыгнула каскад лутц-тулуп. Она единственная из первых тридцати фигуристок, которая набрала более 60 баллов.

Лишь начиная с шестой разминки фигуристки начали показывать относительно сложный контент. Первой в шестой шестерке выступила Дарья Усачева откатала свою короткую программу вдохновенно, но не без огрехов: флип в каскаде был с неясного ребра, а тулуп — с недокрутом. После проката Усачева отметила, что может похвалить себя за раскрепощенность, но никак не за исполнение элементов.

В этой же разминке выступила и Майя Хромых, самая молодая из этой тройки Тутберидзе. Фигуристку слегка качнуло на риттбергере, но в остальном прокат получился очень даже добротным — по технике Хромых обошла даже Усачеву, но проиграла ей в компонентах. Пятое место после короткой и хорошая возможность для атаки в произвольной программе.

Камила Валиева вышла на лед уже на исходе шестого часа короткой программы и показала миру чистое искусство Пикассо — идеальное исполнение короткой программы «Девочка на шаре», любимой постановки Этери Тутберидзе. Очень жаль, что время этой постановки подошло к концу, ведь в Таллине Валиева катала эту короткую в последний раз. Более 74 баллов — и Валиева спокойно может готовиться к произвольной.

Алиса Лю несмотря на секретное оружие из тройного акселя в короткой программе показала лишь четвертый результат. Отметим, в короткой программе у юниорок триксель можно прыгать лишь в каскаде, что Лю и сделала. Недокрут судьи нашли на тулупе в каскаде и козырь Лю перестал им быть — семь баллов отставания от Валиевой заставят американку поволноваться. Из последней разминки выступлением порадовала кореянка Ха Ен Ли, которая с чистым прокатом забралась на вторую строчку и напомнила себя в начале юниорского сезона.

Произвольные программы девушки покажут завтра, 7 марта. Начало — в 16:45 по мск.