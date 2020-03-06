Российская фигуристка Дарья Усачева представила свою короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров.

В начале программы фигуристка прыгнула двойной аксель, затем исполнила тройной риттбергер — обязательные прыжки для юниорок в этом сезоне. В конце программы фигуристка прыгнула каскад из тройного флипа и тройного тулупа, приземление с первого прыжка вышло тяжелым, однако спортсменка смогла выполнить каскад. Вращения и дорожка шагов были оценены на четвертый уровень.

За свой прокат Усачева набрала 68,45 балла, из которых более 37 — за техническую составляющую программы.

Помимо Усачевой свои короткие программы покажут россиянки Майя Хромых и Камила Валиева.